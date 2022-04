Afinal, o Governo enganou-se nas contas e a massa salarial da função pública vai aumentar 900 milhões de euros, mais 120 milhões do que o inscrito na proposta de lei do Orçamento do Estado de 2022 que foi entregue dia 13 de abril no Parlamento. A retificação foi feita, esta terça-feira, numa errata entregue pelo Governo num documento na Assembleia da República, apurou o Correio da Manhã.









