Entregues bolsas de doutoramento na área da saúde

José de Mello Saúde promove investigação em medicina e enfermagem.

Por João Saramago | 00:01

Cinco bolsas de doutoramento em medicina, no valor de cem mil euros e três em enfermagem, que representam 15 mil euros, são esta terça-feira atribuídas pela José de Mello Saúde (JMS).

A cerimónia de entrega decorre no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pelas 11h00, sendo presidida pelo Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas.

Para Salvador de Mello, presidente do Conselho de Administração da José de Mello Saúde, "o investimento no ensino e formação, na investigação clínica e na cooperação com as instituições universitárias devem ser prioridades estratégicas para o desenvolvimento da actividade de prestação de cuidados de Saúde".

Em medicina, os vencedores da edição deste ano são: Carlos Oliveira do Hospital de Braga, na área de Urologia; Maria Caçador, do Hospital CUF Infante Santo (Otorrinolaringologia); Sílvia Paredes, do Hospital de Braga (Endocrinologia); Diogo Alpuim Costa , do CUF Descobertas e CUF Cascais ( Oncologia Médica) e Arnaldo Santos, também do CUF Descobertas (Oftalmologia).

Por sua vez, em enfermagem os vencedores são Ana Cristina Rosas – Hospital Cuf Porto; Helena Martins – Hospital de Braga; e Sandra Paço do Hospital Cuf Infante Santo.

Membro do júri, o presidente do conselho médico da José de Mello Saúde, João Paço, sublinhou que "as bolsas visam criar incentivos à investigação".

"A valorização dos profissionais de saúde é uma outra preocupação do maior grupo privado de saúde em Portugal", acrescentou João Paço, que é director clínico do Hospital Cuf- Infante Santo.

"Ao longo dos últimos quatro anos, o grupo José de Mello Saúde investiu 415 mil euros em bolsas de doutoramento", acrescentou.

Integram ainda o júri, personalidades do setor público e privado da saúde, como o reitor cessante da Universidade Nova de Lisboa, António Rendas; o professor catedrático de Cirurgia Pediátrica da Escola Superior de Saúde da Universidade do Minho, Jorge Correia Pinto; a Presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Amélia Ferreira; o Diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Jaime Branco; e o consultor clínico da José de Mello Saúde, o cirurgião cardiotoráxico, José Fragata.

As Bolsas de Doutoramento em enfermagem são igualmente avaliadas por um júri independente constituído por Ana Paula Macedo, Presidente da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho, Sérgio Deodato, Coordenador da Escola de Enfermagem de Lisboa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa; Filomena Gaspar, Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa; António Luís Carvalho, Presidente da Escola Superior de Enfermagem do Porto; Margarida Vieira, Diretora Adjunta para o Porto do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, sendo presidido por Fátima Faria, Presidente do Conselho de Enfermagem da JMS.