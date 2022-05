Época balnear de 2022 com mais 20 praias do que o ano passado

A época balnear de 2022 vai contar com 594 praias de banhos, mais 20 do que no ano passado, e vai integrar 654 águas balneares, mais 11 comparativamente ao ano anterior, avançou o Governo numa portaria publicada esta quinta-feira.



Assinada pela Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, 393 praias estão também premiadas com a Bandeira Azul, mais 21 do que em 2021.





concelhos de Cascais, Porto Santo e Porto Moniz, a 15 de maio as praias no distrito de Faro e a 1 de junho a maior parte das praias no centro e sul do país. No interior, a previsão é que a época balnear comece entre junho e julho.



A abertura da época balnear incia-se este sábado em praias dos

A aplicação Info Praia, de acordo com a portaria, também está novamente ativa, com o objetivo de "facilitar, em qualquer local e de forma rápida, o acesso à informação atualizada sobre as praias e a qualidade das águas balneares".