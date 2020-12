Equipa portuguesa conquista quatro medalhas na Olimpíada de Física

A equipa portuguesa que participou na Olimpíada Ibero-Americana de Física, que decorreu de forma remota entre 05 e 13 de dezembro, conquistou uma medalha de ouro e três de prata, "a melhor participação portuguesa de sempre" no evento.

De acordo com uma nota da Universidade de Coimbra (UC) enviada esta sexta-feira à agência Lusa, a medalha de ouro foi conquistada por Gabriel Alberto Mourão Almeida, da Escola Secundária Santa Maria Maior, de Viana do Castelo, e as medalhas de prata por Gabriel do Carmo Rouxinol, Pedro Bezerra Roque da Costa e Martim Pinto Paiva, respetivamente das escolas secundária da Gafanha da Nazaré e de Ponte de Lima e da Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo, do Porto.

Os estudantes também participaram na Olimpíada Internacional Distribuída de Física, uma competição remota que teve lugar entre 07 e 15 de dezembro, e que foi apoiada pelo secretariado da Olimpíada Internacional de Física.

Neste evento, a equipa portuguesa arrecadou três medalhas de bronze e uma menção honrosa. As medalhas de bronze foram conquistadas por Martim Pinto Paiva, Nuno Gabriel Carvalho Carneiro (Escola Secundária Santa Maria Maior, Viana do Castelo) e Gabriel Alberto Mourão Almeida, e a menção honrosa por Gabriel do Carmo Rouxinol, refere a UC.

A delegação portuguesa reuniu-se para realizar todas estas provas no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.