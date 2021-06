Equipas de resgate encontram corpo em Ribeira Quente nos Açores

As equipas de resgate que procuram as duas funcionárias da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, desaparecidas desde sexta-feira na ilha de São Miguel, na sequência de fortes chuvas, encontraram esta segunda-feira um corpo na Ribeira Quente. Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o corpo foi encontrado na costa da freguesia piscatória da Ribeira Quente, a oeste da vila da Povoação, na zona onde um pescador encontrou vestígios humanos no domingo, já após o final da operação de buscas.Na sexta-feira, a chuva forte provocou o arrastamento de uma viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, onde seguiam as duas funcionárias, Paula Medeiros e Ibéria Amaral, que estavam a fazer apoio domiciliário a idosos. A carrinha em que seguiam as duas mulheres foi localizada logo nesse dia no fundo de uma ribeira, presa e capotada, junto à Povoação, mas não foram avistadas pessoas.Começaram então as buscas pelas mulheres e na manhã de sábado as autoridades encontraram "objetos pessoais" numa praia junto à ribeira onde caiu a viatura. No domingo foram encontradas peças de roupa e mais objetos pessoais nas buscas que decorreram na ribeira, na costa e no mar.As buscas, que devem prolongar-se até à próxima quarta-feira, têm envolvido desde sexta-feira elementos do SRPCBA, as cinco corporações dos Bombeiros de São Miguel, o serviço municipal de proteção civil da Povoação, a Capitania do Porto de Ponta Delgada, a Polícia Marítima, a Associação de Nadadores-Salvadores da Costa Norte e a PSP.Nas redes sociais, multiplicam-se mensagens de dor e sofrimento, nomeadamente de colegas das duas mulheres. No domingo, o bispo de Angra, D. João Lavrador, celebrou missa na Igreja Matriz da Povoação, onde deixou uma mensagem às famílias das desaparecidas. O município de Povoação tem 6300 habitantes e dista 50 quilómetros de Ponta Delgada.Os próximos dois dias continuarão a ser de chuva e trovoada no arquipélago dos Açores. Para esta terça e quarta-feira as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam aguaceiros, chuva e trovoada, com rajadas de vento que podem atingir os 60 quilómetros por hora. Uma melhoria do estado do tempo só deverá acontecer a partir de quinta-feira. O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) terá aguaceiros e abertas para o final do dia, com vento moderado a fresco. As restantes ilhas vão ter períodos de céu muito nublado e vento moderado.