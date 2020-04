Erro da TVI onde acusa Norte de ter "menos educação" gera onda de críticas e resposta de Rui Moreira

"Norte de Portugal mais castigado" era o lead que acompanhava a notícia "População menos educada, mais pobre, envelhecida e concentrada em lares", que mereceu a resposta do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que, num desabafo, mostrou-se desagradado com tais conclusões tiradas numa peça emitida pela TVI.



"A jornalista e o oráculo da peça concluíam mais além, e atribuíram a maior incidência da doença ao facto da população do Norte ser mais pobre… e "menos educada". A peça da TVI conclui portanto, sem base científica, que os nortenhos (ilustrados com uma bonita imagem do Porto) são menos educados e mais pobres e que é por isso que têm mais covid19", pode ler-se através da publicação que Rui Moreira partilhou nas redes sociais.

"Partir do princípio que a "falta de educação" e a "pobreza" provocam covid-19 é quase tão absurdo como imaginar que uma boa francesinha a cura, ou que beber água morna a previne. Aliás, é até um pouco mais absurdo, porquanto a distribuição geográfica dos casos existentes em Portugal levariam então a concluir que a população de Lisboa seria bastante (mas mesmo muito) menos educada e pobre que a da Amadora, Seixal, Almada, Loures ou que a de qualquer cidade do Alentejo, já que Lisboa apresenta casos positivos de Covid19 muito acima destas localidades que a rodeiam. (...) E é bom recordar que, até ontem, Lisboa sempre foi o município português com maior número de casos de Covid19, se excluirmos o dia em que a DGS se enganou a somar e, com base no erro, quis estabelecer um cerco ao Porto", continuou o presidente da Câmara do Porto, ressalvando que o Norte é muitas vezes confundido com o Porto e "vice-versa".

"O "Norte", esse ponto cardeal que a TVI confunde com o Porto e vice-versa, e que imagina Viana do Castelo como uma freguesia da cidade Invicta e Braga como a sua periferia, não está provado que tenha gente mais mal-educada ou mais bem-educada do que Lisboa, da mesma forma que não se provou ainda que Lisboa tenha mais ou menos estúpidos que a Amadora, como na mesma lógica da TVI, seria apropriado dizer-se. (...) Tudo isto tem, é claro, um nome. Chama-se "portofobia". Um sentimento arreigado em pessoas que acham que "este país" seria melhor sem "o Norte". Pois bem, nós somos portugueses. Nem temos de invocar que daqui houve nome Portugal. Basta dizer que quem não está bem que se mude, e nós estamos bem em Portugal", rematou num extenso texto que mereceu milhares de partilhas ao longo desta terça-feira.







Mais tarde, a estação televisiva veio publicamente pedir desculpa a todos os afetados com aquela notícia.



"(...) Essa frase foi por muitos interpretada como uma ofensa às gentes do Norte – o que não era evidentemente o nosso propósito", avançou Sérgio Figueiredo, diretor de informação do canal.



"Com a mesma humildade que a todos pedimos desculpas por um erro que somos os primeiros a lamentar", lê-se num excerto retirado do texto escrito por Sérgio Figueiredo.