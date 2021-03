Erro informático deixa centenas de pessoas à espera de vacina

Mais de 400 pessoas foram convocadas para tomar esta quarta-feira a vacina contra a Covid-19, à mesma hora - entre as 11h00 e as 12h00 - no Centro de Vacinação Carlos Queiroz, em Carnaxide, Oeiras, devido a um erro informático. A falha motivou longas filas, com centenas de idosos ao sol.A Câmara de Oeiras responsabilizou o Serviço Nacional de Saúde e garante que providenciou “a abertura de novos espaços de espera, toldos, mais 200 cadeiras e lanches para minimizar o sucedido ”., fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo diz que o erro foi “rapidamente resolvido e que foram inoculadas 888 pessoas com mais de 80 anos”. Acrescenta que “habitualmente são agendadas 80 pessoas por hora” e que houve duplicação.