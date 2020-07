Escala de cirurgia do Hospital de Faro está preenchida em agosto

A escala do mês de agosto do serviço de Urgência de Cirurgia Geral do hospital de Faro "está totalmente preenchida ". A informação foi confirmada esta quarta-feira aopor Ana Castro, a nova presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). A mais recente falta de cirurgiões na unidade de Faro registou-se em meados de julho, altura em que ainda estava em funções a antiga administração.A médica oncologista adiantou aoque, na terça-feira, já foram feitas onze cirurgias de caráter urgente em Faro. Na primeira entrevista como administradora do CHUA, afirmou que "recuperar as listas de espera" para cirurgias e consultas é uma das prioridades. Ana Castro, de 43 anos, tomou posse no final deste mês. Atualmente reconhece ter "algumas limitações financeiras" e "instalações mais deficitárias".Apesar disso, está confiante de que ao "melhorar as condições de trabalho" e dialogando com os profissionais é possível superar tudo. Questionada sobre a construção do novo hospital central, adiada há vários anos, não hesitou em dizer que gostaria de ter essa infraestrutura. A líder do CHUA admitiu ainda que haverá um reforço de meios se aumentar o número de infetados pela Covid-19.