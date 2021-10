A Escola Secundária Anselmo de Andrade, em Almada, está a retirar placas de fibrocimento com amianto enquanto decorrem as aulas para os cerca de 1200 alunos do estabelecimento.O amianto é potencialmente cancerígeno, pelo que a sua retirada deveria ser realizada fora do período de aulas.O CM recebeu denúncias desta situação e constatou ontem no local que os trabalhos decorriam durante a tarde.