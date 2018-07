Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escolas concluem avaliação interna

Diretores garantem notas atribuídas. Governo toma hoje posição.

Por Bernardo Esteves | 08:51

O Ministério da Educação (ME) só hoje divulgará dados oficiais sobre as avaliações internas dos alunos, mas os representantes dos diretores acreditam que as notas foram atribuídas dentro do prazo estipulado pela tutela, que terminou esta quinta-feira.



"Estou em crer que todos os conselhos de turma foram realizados. Admito que possa ter havido uma ou outra exceção, porque não conhecemos toda a realidade, mas a esmagadora maioria das avaliações foi concluída", afirmou ao CM Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.



O Sindicato De Todos os Professores (STOP), único que mantém a greve, garante que "o ME e alguns diretores" optaram "pelo ‘vale tudo’ para ter as pautas lançadas de qualquer maneira".



Em comunicado na sua página do Facebook, o STOP diz que houve "recurso a intimidações e ameaças, com restrições claras ao direito à greve e às férias, violando princípios básicos do funcionamento dos Conselhos de Turma". Filinto Lima diz que os diretores apenas cumpriram "as diretrizes do ME".



"Penso que não cometemos ilegalidades", afirmou.



Recuperar atraso já a partir dos próximos dias

Os diretores acreditam que será recuperado o atraso provocado pela greve. "Nesta altura deveríamos estar a afixar pautas com as turmas e não de avaliação. Vamos recuperar o atraso com alguma facilidade", afirmou Filinto Lima.



PORMENORES

Faltava 70 mil alunos

O Governo revelou a semana passada que no dia 19 faltava avaliar sete por cento dos alunos, o equivalente a mais de 70 mil estudantes.



Arranque do ano seguro

Com a greve às avaliações, os diretores chegaram a temer pelo arranque do próximo ano letivo. "Agora já não prevejo problemas", afirma o diretor Filinto Lima, líder da Andaep.