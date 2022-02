Ao contrário da maioria dos concelhos, a Figueira da Foz vai sair à rua para celebrar o Carnaval. A festa começa a 26 de fevereiro, com o desfile noturno das escolas de samba a anteceder os dois principais momentos: o grande desfile de dia 27 e o corso carnavalesco no Dia de Entrudo, a 1 de março.









Após a pausa devido à pandemia da Covid-19, os desfiles prometem levar música, cor e alegria às ruas com a presença das três escolas de samba da cidade - A Rainha, Mato Grosso e Novo Império - e de cinco grupos carnavalescos, num total de cerca de mil figurantes. As escolas ultimam os preparativos, mas guardam segredo sobre os fatos e os adereços.

Ao longo das últimas semanas, a Associação de Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz tem mantido reuniões regulares com a PSP e as autoridades de saúde do concelho, no sentido de implementar todas as medidas impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).





“Estamos a fazer tudo para que o Carnaval traga alegria e sempre em segurança”, assegurou ao CM Paulo Gonçalves, da Associação de Carnaval Buarcos/Figueira da Foz. São esperadas cerca de 10 mil pessoas por dia. Os bilhetes para o dia 26 custam 2 €; e 5 € para os dias 27 de fevereiro e 1 de março. O Carnaval da Figueira da Foz representa um investimento de cerca de 120 mil euros.