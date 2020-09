Escolas só fecham com surtos de Covid-19 de elevado risco

As escolas só vão fechar devido à Covid-19 em situações limite, segundo um documento da Direção-Geral da Saúde (DGS) com os procedimentos a adotar pelas escolas em caso de infeção ou suspeita. O “Referencial”de 44 páginas deixa claro que o encerramento da escola “só deve ser ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade”, devendo a decisão envolver as autoridades de saúde local, regional e nacional.





Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar FOTO: Direitos Reservados







Perante um caso suspeito, a escola deve ativar o plano de contingência e contactar de imediato o ponto focal: o elemento designado pela direção como responsável pela implementação do plano. O caso suspeito é encaminhado para a área de isolamento por circuitos próprios previamente definidos. É contactado o encarregado de educação que, segundo a DGS, deve dirigir-se à escola “preferencialmente em veículo próprio”.





O encarregado de educação (ou o aluno, se for adulto) contacta a linha SNS 24 e segue as indicações. Se o contacto não for feito cabe ao diretor ou ao ponto focal fazerem-no. Se o caso não for considerado suspeito “não se aplica o restante fluxograma”. Se for um caso suspeito é prescrita a realização de testes e podem ser colocados contactos em isolamento preventivo. Perante um caso confirmado, a autoridade de saúde pode decidir pelo isolamento de contactos próximos ou medidas mais graves, como o fecho da turma. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisou esta sexta-feira que as famílias não devem enviar para as escolas alunos com sintomas de Covid-19 e que são obrigadas a informar sobre suspeitas de contágio: “Os pais têm de avisar a escola e a escola tem de avisar a autoridade de saúde.”

A DGS explica que bastam dois casos de Covid-19 com ligação para ser considerado um surto. Já a “deslocação para casa [de casos suspeitos], para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de idade”. “Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual”, diz ainda.

A investigação epidemiológica pode também determinar o “encerramento de uma ou mais zonas da escola” ou de “uma ou mais turmas”. O isolamento de casos confirmados ou suspeitos e de contactos de alto risco são também medidas previstas.