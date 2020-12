Escuteiros doam nove toneladas de comida ao Banco Alimentar do Porto

O Corpo Nacional de Escutas angariou mais de nove toneladas de alimentos para o Banco Alimentar do Porto, revelou esta instituição.

"Em tempos particularmente difíceis, o Corpo Nacional de Escutas conseguiu o feito notável de angariar 9,2 toneladas de alimentos para doação ao Banco Alimentar do Porto. O nosso muito obrigado pela dedicação, empenho e entusiasmo com que abraçaram a nossa causa!", refere aquela entidade nas redes sociais.

Já no final de novembro, a Tuna Feminina de Engenharia da Universidade do Porto e a Tuna de Engenharia da Universidade do Porto entregaram 1,625 toneladas de alimentos. Decorre ainda até dia 19 a campanha 'Partilhar o Natal com o Banco Alimentar do Porto', com recolha em escolas, colégios e universidades do distrito.

O Banco Alimentar do Porto ajuda, mensalmente, 60 mil pessoas, através de 300 instituições no distrito do Porto, segundo os números da própria instituição. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, não foi realizada a habitual recolha de alimentos em supermercados, no início deste mês. O Banco Alimentar do Porto continua a pedir ajuda para ajudar quem mais precisa.