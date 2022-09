Espanha vai aprovar até final do ano um novo Plano Hidrológico para a Bacia do Tejo, em que propõe cortar em 40% a água do transvase para as regiões do Levante. O plano ameaça criar uma ‘guerra da água’ entre diferentes regiões de Espanha, revela a imprensa espanhola. Os dados são conhecidos num momento em que os ambientalistas, em Portugal, alertam para o facto de “Espanha estar a secar os rios internacionais portugueses”.









