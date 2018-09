Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha volta a realizar descargas de risco no rio Tejo

Agência portuguesa do Ambiente avisou sobre degradação.

08:32

As barragens espanholas de Alcántara e Cedillo no rio Tejo procederam ontem a novas descargas de água com baixo teor de oxigénio, o que representa uma ameaça para o ambiente, com possíveis consequências para a vida no rio na parte portuguesa.



Imagens a que o CM teve acesso revelam a libertação de água por parte das duas barragens mais próximas de Portugal com uma quantidade abundante de algas e de espuma.



A presença na água de um teor de oxigénio na ordem dos 2 a 3 miligramas por litro não permite a sobrevivência dos peixes.



Recorde-se que a Agência Portuguesa do Ambiente avisou Madrid para adotar medidas "que contribuam de forma efetiva para reduzir o risco de degradação da qualidade da água".