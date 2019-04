Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhóis e franceses escolhem o Porto na Páscoa

Hotéis de luxo estão praticamente esgotados, sendo esperada uma receita superior face à do ano passado.

08:48

A zona norte de Portugal continua a ser um destino bastante escolhido não só por portugueses, mas também por muitos turistas estrangeiros.



São cada vez mais os hotéis que se esgotam meses antes da época da Páscoa. O mercado espanhol e francês é dominante.



Nas cidades de Porto e Vila Nova de Gaia os hotéis de luxo estão praticamente esgotados. Por exemplo, no The Yeatman, em Gaia, e no Intercontinental, em plena Avenida dos Aliados, no Porto, as reservas rondam os 80 por cento.



Já o Crown Plaza e o Sheraton têm mais de metade dos quartos ocupados. Em Amarante, a Casa da Calçada atrai com uma promoção de 222 euros por duas noites.



Já no Douro, o Vintage House, no Pinhão, está lotado para o fim de semana.



"É um mercado apelativo. Vamos ter números iguais ou superiores aos do ano passado", disse ao CM, Luís Martins, presidente do Turismo Porto e Norte.



Lisboa com acréscimo de turistas

Na cidade de Lisboa (e arredores) a Semana Santa é sinónimo de um acréscimo de turistas, nomeadamente espanhóis. Muitos hotéis estão esgotados ou próximo da lotação máxima.



Por exemplo, duas noites em quarto duplo num hotel na zona do Campo Pequeno (centro da cidade) fica por 175 euros, sem pequeno-almoço.



Neve provoca enchente na Estrela

Os nevões inesperados no início da primavera cobriram a Serra da Estrela com um manto branco que, segundo as previsões vai durar para lá da Páscoa.



A queda de neve acabou por provocar uma corrida às reservas hoteleiras para o fim de semana da Páscoa: as unidades mais próximas do Maciço Central deverão esgotar a lotação.



Programa diversificado em Viseu

As unidades hoteleiras estão com "boa ocupação" neste período pascal, sobretudo com turistas espanhóis. A Câmara de Viseu preparou um programa cultural para vários públicos e diversos eventos de cariz religioso referentes à época.



A Casa da Ribeira recebe uma mostra de doçaria tradicional de Páscoa.



Madeira é um dos destinos top

A ilha da Madeira está entre os melhores destinos para férias na Páscoa, segundo o site ‘European Best Destinations’.



Colmar (França) e Viena (Áustria) ocupam os primeiros lugares, seguindo-se a Madeira. Segundo a Secretaria Regional de Turismo, a taxa de ocupação na ilha para esta semana é de 74 por cento.