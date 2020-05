Especialista em cardiologia aconselha: “Façam exercício, mantenham-se ativos”

No mês do coração, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia lembra que nunca fez tanto sentido como agora cuidar da ‘máquina’.Ana Teresa Timóteo – Muito diferentes. Todos os anos tentamos promover iniciativas que envolvam o cidadão, mas neste ano, e dadas as circunstâncias em que vivemos, tal não será possível. Estamos a usar os meios digitais e as redes sociais.- Sem dúvida. A proporção de doentes cardiovasculares infetados é significativa e, uma vez infetados, têm uma taxa de mortalidade elevada. A taxa global de mortalidade pela Covid-19 é de 3%. Nos idosos está entre os 8 e os 14%, e nos doentes cardiovasculares é de 10 ou 11%.- O mesmo que o resto da população. Além das medidas de higienização das mãos, sobretudo depois de manusear objetos que não lhes pertençam, as pessoas devem observar a etiqueta respiratória, manter o distanciamento social e, nesta fase de desconfinamento, é fundamental usarem uma máscara cirúrgica, e não uma máscara comunitária. Tem o efeito de evitar que se contaminem os outros.- Isso é válido para toda a gente: façam exercício físico, mantenham-se ativos, pratiquem uma dieta saudável, rica em legumes e frutas, variada, prefiram o consumo do peixe, e, nas carnes, as magras. Vigiar a diabetes e a tensão arterial. Fazer análises periodicamente. Cumprir a medicação e deixar de fumar.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24