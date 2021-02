Transmissão da Covid-19 está a reduzir desde 15 de janeiro e fecho das escolas ajudou, afirma especialista

O Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente do parlamento e partidos reúnem-se esta terça-feira com epidemiologistas para avaliar a situação epidemiológica em Portugal, mas desta vez por videoconferência, num momento em que o país se encontra em confinamento geral por causa da covid-19.



No Infarmed, em Lisboa, a partir das 10h00, estarão presentes a maioria dos epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido. Já os restantes participantes, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues, os membros do Conselho de Estado e parceiros sociais, vão acompanhar a reunião por videoconferência.





10:26 | 09/02 Pico da mortalidade em fevereiro Peralta Santos explica que o pico da mortalidade registou-se na primeira semana de fevereiro sendo que, em janeiro houve um aumento de "quase três vezes em relação ao pico de dezembro".



Sobre Lisboa, o especialista diz que foi a "região mais afetada" em janeiro com um "crescimento rápido" e que está agora em decréscimo, ao já não se encontrar no nível máximo de incidências.

10:24 | 09/02 Confinamento e fecho das escolas ajudou a reduzir incidência do vírus Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, explica que o Rt dos últimos 5 dias avaliados, 30 de janeiro a 3 de fevereiro, é de 0,82, um "valor baixo que indica redução da incidência".



"Em 30 dias houve uma redução muito mais acentuada da transmissibilidade", explica.



O especialista explica que desde o dia 15 de janeiro, com a introdução do primeiro pacote de medidas, que se notou uma redução da incidência. Redução essa que se acentuou com o fecho das escolas.







10:21 | 09/02 Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Coimbra com forte presença da nova variante Peralta Santos mostra ainda um mapa com a indicação da presença da nova variante no País. "Há uma progressão da proporção de casos com a nova variante".



Foco em Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Coimbra sendo que a região Norte é a que tem menos prevalência.



André Peralta Santos, da Direção-Geral de Saúde, garante "este nível de confinamento parece suficiente para inverter a tendência, mesmo nos locais onde há maior prevalência da variante inglesa".

10:14 | 09/02 Pico da terceira vaga de Covid-19 foi a 29 de janeiro André Peranlta Santos explica que Portugal teve o seu pico da terceira vaga da pandemia a 29 de janeiro, altura em que registou 1669 casos cumulativos por 100 mil habitantes.



O País está agora em "trajetória descendente", apesar de ainda apresentar números elevados em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo.



A região Norte em comparação com o período de outubro e novembro, teve o mesmo tipo de comportamento em janeiro.



As áreas de incidência superior a 1920 foi nas regiões do Alto Minho e Trás-os-Montes.



O especialista mostra a que a incidência esteve acima dos 1920 em muitos municípios do país, como po Alto Minho e Trás-os-Montes mas "ao dia de hoje a situação é mais favorável".



Quanto às faixas etárias, as pessoas acima dos 80 anos atingiram "incidências muito elevadas" e a faixa entre os 60 e os 80, em dezembro, foi a que teve maior incidência.