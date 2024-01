Espera para doentes urgentes ultrapassava as 15 horas no Hospital Beatriz Ângelo às 9h15

O tempo médio de espera para doentes urgentes ultrapassava as 15 horas às 9h15 desta quinta-feira no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e mais de nove horas no Hospital de Viseu, segundo dados do Portal do SNS.

Os dados apresentados no Portal do Serviço Nacional de Saúde referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado ilustra as pessoas que se encontram atualmente a aguardar atendimento, após triagem.

Às 9h15 desta quinta-feira, o Hospital Beatriz Ângelo apresentava um tempo de espera de 15 horas e 32 minutos, quando o tempo recomendado é de 60 minutos, com 33 doentes a aguardar com pulseira amarela.

No Hospital São Teotónio, em Viseu, o tempo de espera era de nove horas e 48 minutos, com nove pessoas a aguardar, e no Hospital Santa Maria, em Lisboa, era de seis horas e 29 minutos, estando seis pessoas com pulseira amarela.

No serviço de urgência geral do Hospital de Cascais o tempo de espera para doentes urgentes era de cinco horas e cinco minutos, estando quatro pessoas com pulseira amarela.

Na região do Porto os tempos de espera eram substancialmente inferiores, com o São João a ter uma hora e 31 minutos de espera e o Santo António está dentro do tempo recomendado para doentes urgentes, com 59 minutos de espera.