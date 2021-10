Os peregrinos de Fátima preparam um regresso em força ao santuário mariano, dois anos após a ultima grande enchente do recinto de oração da Cova da Iria. Na última peregrinação aniversária do ano, a 12 e 13 de outubro, são esperados mais de 100 mil fiéis nas celebrações, apesar do reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas, apelar a uma “transição serena, progressiva e responsável”, depois de um longo período com limitações e restrições de acesso ao recinto, mais concretamente desde outubro de 2019.