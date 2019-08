Esquadra da PSP de Portimão ganha obras de 1,6 milhões de euros

Inicialmente, o investimento previsto era de 900 mil euros, mas, afinal, as obras de requalificação da esquadra da PSP de Portimão vão custar 1,6 milhões de euros. A avaliação feita ao edifício, que foi inaugurado em 1992, detetou a necessidade de uma intervenção de fundo.Neste momento, as próprias celas da esquadra estão desativadas, porque não cumprem os requisitos legais.As obras serão desenvolvidas pela câmara, que depois será ressarcida do investimento pelo Governo. O contrato de cooperação interadministrativo foi celebrado na passada quinta-feira, no salão nobre da autarquia, com a presença de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna."É uma intervenção que deixará um equipamento completamente diferente", realça Isilda Gomes, presidente da câmara. A autarca espera que as obras estejam concluídas no prazo de cerca de "dois anos".Ao que apurou o, os trabalhos de requalificação vão obrigar a um planeamento cuidadoso, de forma a não interferir com o normal funcionamento daquela divisão policial."No Algarve, a importância da segurança compreende-se ainda melhor do que em qualquer outra zona do País", defende o Eduardo Cabrita, lembrando a vocação turística da região. O ministro revela que existem "em projeto, em obra ou em conclusão cerca de 80 equipamentos" das forças de segurança no País.Destacou ainda o facto de o Algarve ser a única região em que todos os municípios celebraram contratos locais de segurança.