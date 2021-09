Estabelecimentos na zona lisboeta de Santos vão encerrar três horas mais cedo entre quinta-feira e domingo

Os empresários da zona de Santos, em Lisboa, vão encerrar os estabelecimentos às 23:00, entre quinta-feira e domingo, de modo a controlar os ajuntamentos noturnos, informou esta quarta-feira à agência Lusa o presidente a Junta de Freguesia da Estrela.

Os estabelecimentos encerrarão assim três horas mais cedo que o habitual.

Após ter-se reunido hoje à noite com os empresários, para discutir a questão da segurança na área do Largo Vitorino Damásio e envolvente do Jardim de Santos, Luís Newton (PSD) explicou que o objetivo do adiantamento do horário de encerramento dos estabelecimentos é criar condições para apoiar o trabalho da PSP e assegurar que não há "ajuntamentos a partir das 02:00".