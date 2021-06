"Estou de coração partido": Marca de 'fast-fashion' chinesa rouba ilustração de artista portuguesa

CM, Lara Luís.







Senti-me frustrada por mais uma vez estarem a copiar um trabalho meu mas na altura nem sabia da dimensão que tudo isto viria a ter", disse ao

Perante este caso de plágio, a artista tem vontade de fazer justiça, mas "é impossível apagar tantos fogos sozinha sem recursos legais" que a defendam, confessa.



As possibilidades financeiras que a impedem de arranjar um advogado e o facto de não conseguir - pelas mesmas razões - registar globalmente os seus desenhos são razões que não permitem que Lara Luís faça justiça contra "marcas gigantes como a Shein". "Não há nada que possa fazer e é um sentimento excruciante. Estou de coração partido", confessa.



Também os agentes da artista e outras influencers se juntaram a Lara e tentaram, como ela, contactar a Shein a partir dos contactos diretos que tinham com a marca, mas, até agora, a plataforma de comércio eletrónico retirou apenas o produto do site, sem ainda ter justificado o plágio e sem ter apresentado qualquer tipo de resposta.



A ilustração em causa é de 2016 e, segundo conta ao CM Lara Luís, "é baseada na realidade que é morar com gatos e sentir que estamos a ser observados e julgados a toda a hora".



"Eu tenho uma gata, chamada Sushi, que é no fundo a inspiração do gato preto que aparecem em várias ilustrações minhas", revela.



Muitas têm sido as partilhas e as reações por parte de famosos e internautas nas redes sociais, que, assim como Lara, pretendem ganhar voz ativa contra a comercialização indevida de marcas como a Shein.





