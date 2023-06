Mais de 5% das classificações internas finais das disciplinas dos 11.º e 12.º anos, nas escolas públicas, foram de 20 valores. De acordo com dados do Infoescolas, relativos a 2021/22, das 620 492 notas nas escolas do Ministério da Educação, 33 500 foram de 20 valores. Com negativa (menos de 10 valores) há 15 300 (2,47%), 41 das quais foram de 1 valor.









Ver comentários