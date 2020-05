Estufa Fria em Lisboa à espera de visitas após reabertura

Após dois meses com as portas fechadas ao público, a Estufa Fria, em Lisboa, reabriu no passado dia 18, com medidas de segurança e higienização reforçadas, mas mesmo assim está longe de alcançar a afluência de público habitual para a época.Alexandra Canha, engenheira agrícola responsável pela manutenção deste jardim botânico situado no coração de Lisboa, disse à agência Lusa que numa manhã de domingo (período em que a entrada é gratuita) costumavam entrar "cerca de 500 pessoas na Estufa Fria". Este domingo, porém, pouco mais de uma dezena de visitantes procuraram a tranquilidade deste refúgio do Parque Eduardo VII.E durante os dias de semana, sente-se já a falta das excursões das universidades seniores e dos grupos escolares.Com uma área superior a um hectare, o jardim é constituído por três ambientes diferentes com mais de três centenas de espécies de plantas: Estufa Fria, Estufa Quente e Estufa Doce."É um sítio onde os continentes não têm fronteiras. Conseguimos encontrar plantas originárias de África do Sul ou da Ásia e parece que está tudo integrado, que nasceu tudo assim, mas não", explica Alexandra Canha.Num dos corredores da Estufa Fria encontrava-se Ana Carlos, que este domingo visitou pela primeira vez este cenário paradisíaco. Não lhe é difícil explicar a sensação: "Estamos num ambiente completamente diferente. Por causa da pandemia, torna-se um bocado stressante as pessoas saírem à rua, o que é completamente compreensível, mas aqui não. Aqui, está-se em paz e podemos estar mais descansados num contexto de uma cidade como Lisboa", salienta.Por isso, Ana acredita que a pandemia pode influenciar a criação de futuros espaços verdes, no sentido de diminuir as concentrações nos centros comerciais e nas lojas. "É algo que vamos aprender a valorizar muito mais agora", admite, esperançosa.Na próxima quarta-feira, às 15h00, as farmácias vão parar por 23 minutos, o tempo que a Assembleia da República terá para debater a petição ‘Salvar as Farmácias, Cumprir o Serviço Nacional de Saúde (SNS)’. Em causa estão medidas de austeridade que prejudicam a viabilidade económica das farmácias bem como a prestação de serviços comunitários que não estão a ser custeados pelo Estado. A propósito da petição, a Associação Nacional das Farmácias pediu ao Parlamento mais apoios para as farmácias.Os recursos do planeta para este ano esgotavam-se esta segunda-feira se todos os países consumissem como a média dos portugueses, segundo os cálculos da organização ‘Global Footprint Network’. Ou seja, a partir desta segunda-feira o País teria de viver a crédito dos recursos futuros. No entanto, refere a associação Zero, os cálculos são anteriores à pandemia de Covid-19, que nos últimos dois meses quase parou o País, pelo que a atual situação poderá colocar a data "um pouco mais tarde."A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), que junta os 14 municípios do distrito de Évora, realizou uma nova entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) às autarquias da região. Desta feita, foram entregues 60 000 luvas de uso único não esterilizadas, 1500 aventais descartáveis e 25 termómetros infravermelhos de temperatura corporal.A Universidade da Beira Interior vai produzir duas mil máscaras sociais para serem utilizadas por docentes e funcionários da academia como medida de proteção face à Covid-19. O modelo das máscaras foi desenvolvido por três docentes da instituição e está certificado pelo CITEVE - Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário, com a categoria de nível 3. A vida útil expectável é de 25 lavagens.

