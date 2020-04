Validar passe volta a ser obrigatório nos transportes de Lisboa já a partir de maio

A validação dos passes de transportes rodoviários de passageiros da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai voltar a ser obrigatória a partir de 1 de maio, anunciou este domingo aquele organismo, que congrega as autarquias da capital e de mais 17 concelhos.

Segundo a AML, a medida insere-se no processo de normalização gradual da oferta do serviço público de transportes rodoviários nos concelhos de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Ao contrário do que sucede atualmente, em que, por razões sanitárias no âmbito do combate à pandemia, a validação do título de transporte nos autocarros não é obrigatória, a partir de maio voltará a ser. Aliás, desde este domingo que é possível carregar os passes nos locais habituais e nas caixas multibanco.

"Todos os operadores na região metropolitana de Lisboa estão equipados com sistemas de bilhética sem contacto, que permite a validação de quaisquer títulos sem necessidade de toque físico", sublinha a AML.

Esta entidade anunciou ainda que vai reforçar a limpeza e desinfeção de veículos, instalações e equipamentos de bilhética, assim como referiu que está em "permanente articulação com os operadores rodoviários no sentido de se reforçar a oferta e de serem implementadas medidas adicionais de higienização, arejamento dos autocarros e proteção dos motoristas".



Receio de contágio

Com o anúncio da reabertura em maio das escolas em alguns países europeus, vários professores do Ensino do Português no Estrangeiro receiam ficar infetados com a Covid-19. Segundo alguns docentes, abrir as portas das escolas é um risco, pois algumas das salas de aula são muito pequenas e não é feita higienização nos intervalos devido aos horários apertados.

Fábricas a funcionar

O primeiro-ministro, António Costa, visita esta segunda-feira duas fábricas, no Norte do País, para assinalar a importância de a indústria continuar a produzir. A primeira é a Continental Mabor, em Famalicão, que retomou a atividade na semana de 13 de abril. A segunda é a Petratex, em Paços de Ferreira, empresa têxtil que agora produz máscaras e equipamentos de proteção individual.

Centenas sem rendimento

As restrições impostas pela Covid-19 na Suíça deixaram sem rendimento centenas de empregadas de limpeza portuguesas que, sem vínculo nem horários certos, ficaram sem trabalhar e não têm apoios sociais, o que levou um sindicato a pedir ajuda estatal. Muitas destas trabalhadoras já estão há mais de um mês sem receber e muitas delas não estão inscritas na Segurança Social local.

Angariação por árbitros

Os árbitros profissionais de futebol angariaram mais de 10 mil equipamentos de proteção individual, que serão entregues a instituições envolvidas no combate à Covid-19, foi este domingo anunciado pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol. A iniciativa ‘Todos Dependemos de Todos’ conseguiu juntar "cinco mil viseiras, quatro mil máscaras e quatro mil coberturas de sapatos".

Apoio para testes

A realização de testes serológicos é fundamental para o combate à pandemia de Covid-19, pois permitem saber quem esteve infetado e quem está imune ao vírus. A Câmara Municipal de Oeiras decidiu atribuir 100 mil euros ao Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET), que está a desenvolver o protótipo de testes serológicos para a SARS-CoV-2.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24