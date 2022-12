Após três adiamentos, o texto final da despenalização da morte medicamente assistida foi esta sexta-feira aprovado em votação final global no Parlamento, apesar de mais uma tentativa de adiamento.



O texto contou com votos da maioria da bancada do PS, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN, Livre e seis deputados do PSD: Catarina Rocha Ferreira, Hugo Carvalho, Isabel Meireles, André Coelho Lima, Sofia Matos e Adão Silva.









