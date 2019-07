Rosa Mota, ex-atleta olímpica, visitou esta terça-feira o soldado Aliu Camará, militar do Exército português de 23 anos que foi amputado às duas pernas na sequência de um acidente de viação na República Centro-Africana."Com constante acompanhamento, o militar do Exército português prossegue com uma recuperação bastante favorável no Hospital das Forças Armadas", pode ler-se na publicação do Facebook das Forças Armadas portuguesas.