Exame de Matemática alvo de duras críticas

O exame de Matemática A, realizado esta terça-feira por 45 229 alunos, foi "pobre e não avaliou devidamente o que é exigido no currículo", disse aoFilipe Oliveira, presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática."Não compreendemos porque é feito um exame para dois programas, quando as escolas já não ensinam o antigo", critica o líder da SPM, acrescentando: "Com a flexibilidade, o Governo quer que as escolas possam fazer currículos sem escrutínio público, o que é incompatível com uma avaliação igual para todos, e esta foi a forma que arranjou para impedir que currículos rigorosos funcionem em pleno".Já a Associação de Professores de Matemática, que em 2018 criticou a opção de avaliar dois programas num exame e defendeu duas provas distintas, aprova agora a manutenção do modelo, para não confundir ainda mais os alunos.Teresa Moreira, da APM, considera "excessivo" que "25% das questões tenham um grau difícil, se o objetivo é certificar o Secundário". A APM aponta a maior dificuldade do 1º caderno da prova face ao 2º, embora o tempo para a realização seja igual.Olhão, 16 anos"O exame, no geral, acho que foi acessível, demos toda a matéria que saiu. Havia partes mais fáceis e outras mais difíceis, mas correu bem. Antes de entrar senti um pequeno nervosismo à flor da pele."Leiria, 17 anos"O exame correu bem. O 1º caderno foi um bocadinho mais complicado, mas o 2º era mais acessível e correu muito melhor. Foi o que tinha estudado. Agora é esperar pela nota para descobrir o que quero seguir."Lisboa, 18 anos"Consegui resolver tudo e achei acessível. Gerir o tempo acabou por ser o mais difícil porque ficámos sem calculadora em determinada altura e precisamos de ter noção do que é preciso fazer primeiro."