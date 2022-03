As provas finais do Ensino Básico vão voltar a realizar-se este ano, após dois anos de suspensão devido à pandemia, mas não contarão para a nota final do 9º ano, que será apenas determinada pela classificação interna atribuída pelas escolas. O facto de este ano letivo não ter ainda decorrido de forma normal, com muitos alunos e docentes a serem obrigados a ficar em isolamento devido à Covid-19, levou a que o Governo optasse por não atribuir aos exames qualquer peso na classificação final.