Há 25 anos abriam as portas da última grande Exposição Mundial do século XX. A zona Oriental de Lisboa, após megatrabalhos de requalificação, acolhia a Expo’98. Às 9h00 de 22 de maio de 1998, as portas Sul e Norte abriam e recebiam os primeiros visitantes para a exposição que celebrou os oceanos e assinalou os 500 anos da descoberta do Caminho Marítimo para a Índia.









Ver comentários