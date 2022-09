A Câmara de Oeiras prepara para 19 de outubro uma terceira hasta pública para a venda dos terrenos com 20 mil metros quadrados da antiga Companhia Nacional de Petroquímica.É a terceira tentativa da autarquia para a venda, com o valor-base de licitação fixado em 14,5 milhões de euros e licitação verbal com lance mínimo de 100 mil euros, revela o Edital.Os terrenos estão localizados na Estrada de Paço de Arcos, devendo os edifícios que estão devolutos serem demolidos para ser erguida uma nova urbanização.