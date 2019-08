Falta de enfermeiros põe em risco unidade de cuidados continuados em Loures

A Unidade de Cuidados Continuados da Casa Santa Maria, em Camarate, no concelho de Loures, está em risco de encerrar devido à falta de enfermeiros."A Associação de Apoio a Profissionais do Hospital de Santa Maria precisa, com muita urgência, de enfermeiros a partir de 5 de agosto", pode ler-se num anúncio na página da internet da Unidade de Saúde. Na mesma publicação, a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) Casa Santa Maria diz oferecer 9 euros à hora aos profissionais interessados. A oferta de emprego é assinada pela diretora da Unidade, Marina Peres da Silva.Sabe oque a direção da IPSS realizou uma ação de sensibilização, no sábado de manhã, no Hospital de Santa Maria (HSM), em Lisboa. O objetivo passou por tentar angariar profissionais para assegurar turnos na unidade.Ao, a diretora da IPSS nega que a unidade esteja em risco de fechar, explicando que "subitamente muitos dos colaboradores" se desvincularam, mas que "a colocação do cartaz surtiu efeito", já estando marcadas entrevistas.A Casa Santa Maria é composta por um lar de idosos, uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados de média e longa duração, com 76 camas, um Centro de Dia, um Centro Médico e de Enfermagem e um Centro de Fisioterapia.