Falta de sistema automático de aterragem no aeroporto do Porto provoca cancelamentos e desvios no tráfego aéreo

As aterragens no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, estão a ser feitas de forma manual na manhã desta quinta-feira o que está a provocar cancelamentos, desvios e atrasos no tráfego aéreo.Em causa, disse fonte oficial da NAV – Portugal, está a "substituição de antenas" relacionadas com o sistema ILS que auxilia as aterragens automatizadas.Por esta razão, segundo a mesma fonte, todas as aterragens no Porto "são feitas à vista". Aterrar sem o recurso a instrumentos é uma opção do comandante de cada aeronave e a situação, que se complica sempre que baixa a visibilidade, vai durar, acrescenta a NAV, até ao início de junho.