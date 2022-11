Os Centros de Saúde não têm capacidade de resposta ao reencaminhamento dos doentes das Urgências. “Faltam médicos, é necessária simplificação administrativa e um reforço das Unidade de Saúde Familiar”, disse ao CM o presidente da Associação Nacional de Unidade de Saúde Familiar, André Biscaia.



As limitações apontadas ocorrem no mesmo dia em que o tempo de espera para urgentes com pulseira amarela em Vila Franca de Xira foi de quatro horas e no Santa Maria (Lisboa) de três horas, sendo que o tempo máximo recomendado é de uma hora.









