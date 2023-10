Familiares de doente morto acusam de negligência médico que realizou diagnóstico errado duas vezes

Familiares de um homem de 67 anos que morreu de pneumonia grave acusam o médico que o atendeu inicialmente no serviço de Urgência do Hospital de Mirandela de negligência. O caso remonta ao início de 2020.Manuel Dias, que sofria de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), foi levado à unidade hospitalar com dificuldades respiratórias a 6 e a 7 de janeiro de 2020.Nesses dois dias, o idoso foi atendido pelo mesmo médico, que alertado para o facto de ele ter DPOC, apenas lhe fez um raio-x e lhe deu alta, com diagnóstico de ansiedade e constipação leve.No dia 8 de janeiro, Manuel ainda apresentava muitas dificuldades respiratórias e foi de novo levado para o hospital. Desta vez, não foi atendido pelo mesmo médico e foram feitos os devidos exames."Dessa vez, foi muito bem atendido, era outro médico. Foi-lhe feita uma TAC e foi-lhe detetada uma pneumonia gravíssima. Ele já quase não respirava. Estava muito mal", conta Cláudia, a filha, aoJá na última visita ao hospital de Mirandela, Manuel entrou em paragem cardiorrespiratória, durante 14 minutos, o que lhe causou vários danos a nível cerebral. Teve que ser transferido para os cuidados intensivos do Hospital de Bragança e ficou lá internado durante um mês e meio. Dia 20 de março acabou por morrer."Os médicos disseram que se ele [Manuel] tivesse sido diagnosticado corretamente da primeira vez, poderia ter-lhe sido feita uma drenagem aos pulmões para retirar o líquido que lá estava alojado. O nosso pai podia estar entre nós", garantiu aoo filho mais velho de Manuel.A família pede agora que o médico que deu o diagnóstico inicial seja responsabilizado."Só queremos justiça. Podíamos ter o meu pai cá e não temos. Só queremos que o médico pague por aquilo que nos fez. O meu pai tinha cura e podia ter sido tratado. Infelizmente, morreu por negligência médica", salienta Cláudia.