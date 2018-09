Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Famílias acolhem alunos de 22 nacionalidades

Alunos podem estudar em Portugal durante um ano, um semestre ou um trimestre.

08:39

Chegaram a Portugal na sexta-feira e este domingo foi o dia de os 85 estudantes estrangeiros, de 22 nacionalidades, que participam num intercâmbio cultural, conheceram as famílias que os vão acolher nos próximos meses.



Noah Tuzolana tem 18 anos e é um dos jovens que escolheu Portugal como a sua casa nos próximos seis meses. A proximidade com a cultura portuguesa influenciou a decisão. "Vim para Portugal porque o meu pai é Angolano e fala português, assim como toda a minha família, eu sou o único que ainda não falo e quero muito aprender a língua", explicou ao Correio da Manhã.



Noah vai ser o novo membro da família Sousa, de Santa Iria de Azóia, Loures, que ansiava a chegada do jovem. "Vamos levá-lo a algumas zonas do País, mostrar-lhe a gastronomia e a música, até porque sabemos que ele toca violoncelo e já alugamos um para ele", afirma Nuno Sousa, o novo ‘pai’ de Noah, na receção ao jovem.



Os jovens que participam no programa podem viver em Portugal durante um ano, um semestre ou um trimestre letivo. A receção aconteceu em Carcavelos, no concelho de Cascais.



85 famílias portuguesas acolheram alunos

Os portugueses que decidiram acolher os 85 jovens estudantes estrangeiros, com idades entre os 15 e os 18 anos, encontram-se em diferentes localidades do País, nomeadamente nos distritos de Braga, Porto, Lisboa, Leiria, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Santarém, Setúbal e Faro.



Em cada região as famílias podem contar com o apoio de voluntários/as de órgãos locais da associação, que se encontram também por todo o País.



Acolhimento dos jovens é voluntário

As famílias que decidem participar no intercâmbio cultural promovido pela Associação Intercultural - AFS Portugal e acolher um novo membro na família fazem-no de forma voluntária.



A Intercultura - AFS apenas reembolsa despesas médicas, manuais escolares e transportes públicos para a escola.