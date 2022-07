É já nesta quinta feira, dia 14, que começa a 40ª Concentração Internacional de Motos de Faro. Mesmo com com um espaço mais reduzido em relação a edições anteriores, espera-se uma enchente. Segundo José Amaro, presidente do Moto Clube de Faro, que organiza o evento, são esperados 25 mil participantes para os quatro dias.









