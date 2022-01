Os fãs portugueses de Marília Mendonça recorreram às redes sociais para reclamar a devolução do dinheiro dos bilhetes por parte da promotora Ritmos e Blues. Depois da tragédia que vitimou a cantora, a empresa foi obrigada a cancelar todos os concertos.Segundo apurou ocom a Ritmos e Blues, o prazo registado no bilhete para a devolução do dinheiro foi ultrapassado. No entanto, Inês Frade garantiu aoque o processo já foi reaberto."Já estamos a processar as devoluções e o processo vai decorrer até ao final do mês", explicou.A cantora tinha concertos marcados para o Porto (27 e 28 de novembro) e em Lisboa (29 de novembro).