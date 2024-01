Ana Bajão não consegue esquecer a madrugada de 23 de novembro de 2022. Acordou com a casa a abanar e diz que “não se conseguia manter em pé”. Correu para os quartos dos dois filhos e o cenário que encontrou foi de horror. A porta do quarto do filho, na altura com 12 anos, não abria e a divisão em que dormia a filha, Susana Gonçalves, e o namorado, Fábio Veloso, ambos de 22 anos, estava cheia de terra e pedras de grandes dimensões.









