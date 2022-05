A Fenprof acusa o Ministério da Educação (ME) de querer obrigar professores doentes a dar aulas para ajudar a resolver o problema da falta de profissionais para ensinar. Num parecer sobre o regime de mobilidade por doença (MPD), que está a ser negociado com o ME, a Federação Nacional de Professores revela que a proposta da tutela pretende “garantir que aos docentes em MPD sejam atribuídos horários letivos, deixando de existir o direito à dispensa da componente letiva para aqueles para quem essa medida plenamente se justifica”.









