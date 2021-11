Feira da Castanha chega a Marvão no mês de novembro

Realiza-se nos próximos dias 13 e 14 de novembro a 37.ª edição da Festa do Castanheiro - Feira da Castanha de Marvão. O evento, que conta habitualmente com a presença de milhares de visitantes oriundos das mais variadas partes do Mundo, é promovido pelo município de Marvão e irá realizar-se nos moldes tradicionais, após o interregno em 2020, provocado pela pandemia de Covid-19.A feira conta com uma programação diversificada, onde se incluem magustos, provas de vinho, showcookings, exposições de artesanado, mercado de produtos locais e animação de rua.A entrada na Feira da Castanha tem o custo de um euro e reverterá na totalidade para os Bombeiros Voluntários de Marvão.Paralelamente à Feira da Castanha, decorrerá ainda a Quinzena Gastronómica da Castanha, entre 6 e 21 de novembro, com a participação de 15 restaurantes do concelho. Os vários estabelecimentos de restauração aderentes vão ter um menu especial com pratos à base do fruto.