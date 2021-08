Fenómenos extremos vão aumentar se aquecimento global não for travado

Inundações devastadoras na Alemanha e Bélgica, incêndios florestais que batem recordes no Mediterrâneo, uma ‘cúpula de calor’ que matou centenas nos EUA e Canadá... O verão de 2021 está a ser marcado por fenómenos climatéricos extremos que, de acordo com o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), são apenas uma amostra daquilo que o Mundo poderá esperar no futuro se nada for feito para travar o aquecimento global.Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, o relatório do IPCC constitui “um alerta vermelho ”. Mesmo que a Humanidade conseguisse travar agora as emissões de gases que provocam o aquecimento global, algumas mudanças seriam “irreversíveis durante séculos”, aponta o relatório, que diz ainda que a origem humana das alterações climáticas “é inequívoca”.