Fenprof avisa para crise política

Municipalização e carreiras fazem perigar maioria de esquerda.

Por Bernardo Esteves | 08:33

Mário Nogueira (Fenprof) reagiu esta quinta-feira à publicação da lei-quadro que transfere competências para as autarquias, que se soma ao conflito sobre as carreiras dos professores, deixando avisos sobre o risco de uma crise política.



"Isto vai agravar a ingerência na vida das escolas. Os partidos que têm dado apoio ao atual Governo votaram contra esta lei, que foi aprovada em convergência com o PSD. Veremos se isto e o conflito sobre as carreiras não vai contribuir para uma crise complexa e para criar uma tremenda erosão nesta maioria", afirmou, ao CM, o sindicalista.



O dirigente sindical diz que "haverá ingerência das autarquias até nas questões curriculares". "Nos cursos profissionais, os municípios com menos dinheiro vão tentar ser financiados por fundos comunitários e as escolas terão de cingir-se às áreas com financiamento", afirma. Para Mário Nogueira, trata-se de "um perigoso movimento de desresponsabilização do estado central, com os conflitos a passarem para a porta das câmaras". O dirigente alerta para "assimetrias profundas no sistema educativo" consoante as câmaras tenham mais ou menos verbas.



PORMENORES

Todos contra nova lei

Mário Nogueira garante que nas escolas "todos estão contra a lei" que transfere competências para as autarquias e avisa que será um "foco de conflito" no próximo ano letivo.



"Estamos desconfiados"

Filinto Lima afirma que a publicação da lei-quadro em agosto "deixa a ideia de que as coisas estão a ser feitas às escondidas": "Estamos desconfiados".