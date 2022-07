Como já é tradição, a Concentração Internacional de Motos de Faro terminou, este domingo, com um desfile pelas ruas da cidade algarvia. Durante os quatro dias do encontro motard, que reuniu cerca de 25 mil motociclistas, não faltou a animação musical nem os tradicionais shows de striptease.



Depois de dois anos de paragem devido à pandemia, os motociclistas estavam com ‘fome’ de animação e convívio.









Ver comentários