Pede ajuda para reconstruir bar dos pais destruído na Madeira

Proprietários do bar do Garajau estão desesperados.

O Bar do Garajau, na Madeira, foi destruído pelo mau tempo que se tem abatido pela ilha.



Os donos estão desesperados e o filho, João Ferreira, usou as redes sociais para desabafar, pedindo ajuda para os pais.



"Estou longe da Madeira a finalizar o meu curso e acabei de receber as piores notícias", diz o jovem. "O pão e água da minha família acabou de se desmoronar", lamenta, apelando aos "verdadeiros amigos" para o ajudarem "neste momento tão difícil".



O Bar do Garajau foi um dos edifícios afetados pelas ondas que galgaram as ruas, na Madeira. Neste caso, e segundo João Ferreira, "o mar invadiu o restaurante" e destruiu tudo, "escritórios, computadores, arcas frigoríficas, cozinha, bar, casas de banho".



"Perdemos tudo. os meus pais perderam tudo", confessa, adiantando que "toda a ajuda é bem-vinda, seja com mão de obra ou uma simples frase".