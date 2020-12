A noite de Passagem de Ano vai ser muito condicionada por causa da pandemia, avisou esta terça-feira o primeiro-ministro, que admite contudo maior flexibilidade no Natal.





“Vamos todos fazer um esforço para podermos ter o Natal com as melhores condições possíveis, mas posso antecipar desde já que a Passagem de Ano vai ter todas as restrições, porque aí não pode haver qualquer tipo de tolerância”, afirmou António Costa, em entrevista à Rádio Observador, garantindo que na última noite do ano “não haverá seguramente as habituais festas” e que “a limitação de circulação poderá não ser às 23 horas, mas não passará da uma hora”.

Perguntas CM 2 de Dezembro de 2020 Covid: Portugueses estão preparados para Ano Novo sem festa? SIM NÃO Votar







Deixando claro que “este não será um Natal normal”, Costa revelou que o Governo está a trabalhar com especialistas para ajudar os portugueses a compreender “o que é necessário evitar”. “Quanto mais o Natal for à mesa, mais perigoso é, porque à mesa nós estamos sem máscara. Quanto mais pessoas estiverem à mesa, mais perigoso é, porque maior é o risco de contaminação”, avisou o chefe do Executivo, apontando como objetivo que as famílias se possam “deslocar e encontrar em segurança, evitando ao máximo os riscos de contágio”.





Segundo António Costa, as regras para o Natal serão conhecidas no sábado, de forma antecipada. “O Governo propôs ao Presidente da República e o senhor Presidente da República aceitou que desta vez, quando anunciarmos a renovação do estado de emergência, possamos anunciar não só as medidas para a próxima quinzena como as medidas para a quinzena seguinte, ou seja, até 6, 7 de janeiro”, revelou o chefe de Governo, frisando ser “fundamental que as pessoas possam ter uma noção antecipada do que vai ser o Natal”. O primeiro-ministro avisa que o esforço dos portugueses esta semana será decisivo para “ter um Natal com as melhores condições”.



Plano de vacinação contra a Covid-19 anunciado quinta-feira

A proposta da Direção-Geral da Saúde de deixar os idosos de fora dos grupos prioritários não vai avante: “Os critérios são técnicos, mas há limitações éticas que não podem ser aceites. O decisor político não pode aceitar, é politicamente inaceitável.”





Proposta da DGS é “inaceitável”



O primeiro-ministro anunciou que o plano nacional de vacinação contra a Covid-19 vai ser apresentado amanhã e negou qualquer atraso de Portugal. “A Agência Europeia do Medicamento prevê licenciar as vacinas entre final de dezembro e princípio de janeiro, portanto, nós temos de ter as coisas prontas para quando a vacina existir", afirmou António Costa.