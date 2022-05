Finalistas sentem-se mal com calor durante Queima das Fitas

Está a decorrer, em Mirandela, a Queima das Fitas dos estudantes do IPB, no ano letivo de 2021/2022.

O evento estava marcado para as 15h00 mas começou com quase duas horas de atraso.

Numa cidade onde se fazem sentir altas temperaturas, que hoje rondam os 32 graus mas onde a sensação térmica é bem maior, vários finalistas que estão ao sol e também as famílias estão descontentes com a organização do evento, da responsabilidade da Associação Académica do Instituto Politécnico de Bragança.

Alunos e famílias são obrigados a estarem horas a fio ao sol.

Alguns alunos e mesmo familiares e amigos já se sentiram mal e optaram por abandonar o local do evento, realizado na Praça do Império, em Mirandela.

Confrontada, a Associação Académica afirma que não tem apoio do Município para oferecer melhores condições aos alunos.

Em atualização