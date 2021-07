Forças armadas apoiam processo de vacinação Covid em Odemira

Uma médica e dez enfermeiros, dos três ramos das Forças Armadas, estiveram, entre 25 de junho e esta sexta-feira, no apoio à vacinação contra a Covid-19, a cerca de seis mil trabalhadores das explorações agrícolas do concelho de Odemira, anunciou o Estado-Maior-General das Forças Armadas."Os militares colaboraram com a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, no centro de vacinação de São Teotónio, na preparação, administração e registo das vacinas, bem como apoio na zona de recobro, pós vacinação", explicam as Forças Armadas.A equipa militar foi composta por quatro enfermeiros da Marinha, uma médica e quatro enfermeiros do Exército e dois enfermeiros da Força Aérea e atuou a pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.