Forças Armadas reabrem maior hospital de campanha para fazer face à terceira vaga da pandemia

As Forças Armadas vão reativar o seu maior hospital de campanha, com capacidade extra que pode chegar às 60 camas em enfermaria e seis em Cuidados Intensivos, para fazer face à terceira vaga da pandemia da Covid-19. Mas, sabe o, os equipamentos não serão, como aconteceu em abril, montados em tendas. Apesar de as mesmas serem climatizadas, o frio que promete prolongar-se levou os responsáveis da Direção de Saúde Militar a optar por instalar para já 36 camas, monitores e outro material do módulo sanitário no interior dos edifícios do polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas (HFAR), no Lumiar. Um dos locais escolhidos é o auditório.Esta segunda-feira, o HFAR será visitado pelos ministros da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e da Saúde, Marta Temido. Serão acompanhados pelo almirante Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, para dar visibilidade "ao aumento da capacidade disponibilizada por esta unidade hospitalar, de camas de internamento e de Cuidados Intensivos para doentes com Covid-19, provenientes do Serviço Nacional de Saúde". O HFAR tem agora 134 camas Covid-19.De acordo com o Ministério da Defesa, para guarnecer as camas extras "o HFAR irá reforçar as suas equipas de profissionais de saúde, com médicos e enfermeiros provenientes dos diferentes ramos das Forças Armadas". Para apoiar o Serviço Nacional de Saúde, foi aumentado "o nível de prontidão das estruturas de apoio de retaguarda militares, nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo".Têm 840 camas onde podem ser alojados infetados Covid-19 assintomáticos ou com doença muito ligeira. Também o Centro de Apoio Militar de Belém, do Exército vai disponibilizar "em breve" mais 30 camas para doentes Covid-19. As atuais 60 atingiram nos últimos dias a lotação máxima.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil transfere este mês a primeira tranche dos três milhões de euros de apoio extraordinário aos bombeiros devido à Covid-19, anunciou este domingo o Ministério da Administração Interna. São 1,5 milhões de euros agora. A outra metade será paga em julho.A vacinação do efetivo da GNR deverá começar em fevereiro e a prioridade será definida por "critérios operacionais, no sentido de relevar os militares que mais têm contacto com o público". Quem quiser ser vacinado tem de se inscrever no Portal Social da GNR a partir de amanhã.